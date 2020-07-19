Эрдоган оценил ход работ по преобразованию Айя-Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Эрдоган ознакомился с ходом работ, которые проводятся в Айя-София (собор Святой Софии) перед первым намазом. Об этом сообщает в воскресенье, 19 июля, Anadolu Agency.

Турецкого лидера сопровождали министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и губернатор Стамбула Али Йерликая. Кроме того, в состав делегации вошли глава управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун, руководитель МВД Судейман Сойлу и глава управления по делам религий Али Эрбаш.

Эрсой и Йерликая проинформировали президента о том, как идут работы в мечети, однако журналисты не приводят подробностей беседы главы государства с чиновниками.

Президент провел в Айя-Софии около часа, а после поделился фотографиями из будущей мечети в своем Twitter-аккаунте. Кроме того, как сообщает ТАСС, глава государства также посетил строящуюся мечеть на стамбульской площади Таксим.

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть 10 июля. Вместе с тем соглашение о музейном статусе собора от 1934 года было аннулировано.

Турецкий лидер призвал всех с уважением отнестись к решению властей страны изменить статус собора и назвал свое решение исправлением исторической ошибки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя изменение статуса собора Святой Софии, заявил, что это внутреннее дело Турции. Синод Русской православной церкви выразил сожаление в связи решением Эрдогана.