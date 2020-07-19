Кличко заявил о собравшемся в мэры Киева сыне

Мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 19 июля, что его старший сын, Егор, решил поучаствовать в выборах мэра столицы Украины.

«Старший сын Егор сделал мне подарок на день рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно», — написал отец, прикрепив к публикации фотографии с сыном.

В конце января этого года СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко. На церемонии прощания с погибшими в иранской авиакатастрофе в киевском аэропорту Борисполь к украинскому лидеру подошли люди с просьбой подписать указ об увольнении Кличко. «Я подпишу», — ответил Зеленский.

В конце июля 2019 года администрация президента Украины просила уволить Кличко с поста мэра Киева.

В начале сентября правительство страны удовлетворило просьбу и направило соответствующее решение Зеленскому для подтверждения. В том же месяце Кличко заявил на брифинге, что будет баллотироваться на пост главы Киева на следующих местных выборах, отмечает «Интерфакс».

В октябре СМИ сообщали, что Верховная рада приняла закон «О столице», согласно которому Кличко больше не является автоматически председателем Киевской городской государственной администрации.

Позже в том же месяце депутаты киевского горсовета направили в правоохранительные органы жалобу на киевского градоначальника, обвинив его в хищении денег при реконструкции Шулявского моста и злоупотреблении властью. Чиновника также подозревают в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет госсредств.

В ноябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против Кличко по обвинению в государственной измене и хищении бюджетных денег.

Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года.