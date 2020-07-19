Ученые опровергли возможность заражения коронавирусом через укусы комаров

Коронавирус SARS-CoV-2 не может передаваться человеку через укусы комаров. Об этом говорится в исследовании ученых, которое опубликовано на портале Nature.com.

К таким выводам исследователи пришли, проанализировав неспособность вируса размножаться в трех видах комаров. Отмечается, что даже при экстремальных условиях коронавирус не может самовоспроизводиться в этих комарах, и таким образом его нельзя передать человеку даже в том маловероятном случае, когда комар вначале кусает носителя вируса, а затем другого человека.

Таким образом исследование поддерживает ранее озвученные выводы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что комары не могут передавать эту инфекцию.