Посол РФ предупредил Британию об ответе России на санкции по делу Магнитского

Россия найдет способ наказать тех, кто вводит против граждан РФ персональные санкции в рамках «дела Магнитского». Такое заявление в воскресенье, 19 июля, сделал посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире британской телерадиовещательной корпорации «Би-би-си».

«Что касается [поправки] Магнитского, поверьте, мы найдем способ наказать тех, кто вводит подобные санкции. Это незаконные санкции, есть только один орган, который может вводить санкции, и это ООН, постоянным членом Совета Безопасности которого является Великобритания», — сказал он.

При этом на вопрос о том, означает ли это то, что Москва введет санкции против лиц в Великобритании и США, которые стояли за разработкой списка Магнитского, Келин ответил следующим образом: «Я этого не говорил, это сказали вы. Возможно, это хорошая идея».

10 июля о праве Москвы ответить на санкции Лондона в рамках дела Магнитского заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, решение о принятии санкций является политически ангажированным и окажет негативное влияние на отношения России и Великобритании, «которым и без того за последние несколько лет британской стороной был нанесен серьезный ущерб».

6 июля Великобритания опубликовала список граждан, в отношении которых вводятся санкции по «поправке Магнитского». В списке приведены имена 25 россиян и 22 граждан Саудовской Аравии. Кроме того, в нем оказались две северокорейские спецслужбы.

Санкционный список включает в себя имена людей, причастных, по мнению Лондона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская Тишина» юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Участникам списка запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.

В случае с гражданами Саудовской Аравии в список внесены люди, причастные, по мнению британского правительства, к смерти журналиста Джамаля Хашокджи.

Сергей Магнитский, обвиняемый в налоговых махинациях, в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская Тишина», где пробыл около года. Его смерть вызвала широкий резонанс.

Суд установил, что Магнитский в интересах своего работодателя — международного финансиста Уильяма Браудера — реализовал нелегальную схему уклонения от уплаты налогов через калмыцкие фирмы, находившиеся под управлением Hermitage Capital. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы и объявлен в международный розыск.