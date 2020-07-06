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В санкционный список Великобритании по делу Магнитского попали 25 россиян
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В санкционный список Великобритании по делу Магнитского попали 25 россиян

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Фото: Global Look Press/Robert Michael
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МИД Великобритании обнародовал список граждан, в отношении которых вводятся санкции по «поправке Магнитского», в него вошли 25 россиян. Соответствующий документ в понедельник, 6 июля, опубликован канцелярией правительства Великобритании.

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Всего в списке приведены имена 47 человек, из них 25 россиян и 22 гражданина Саудовской Аравии. Кроме того, в нем оказались две северокорейские спецслужбы.

В документе фигурируют глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь и замглавы МВД Алексей Аничин.

Санкционный список включает в себя имена людей, причастных, по мнению Лондона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская Тишина» юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Участникам списка запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.

В случае с гражданами Саудовской Аравии в список внесены люди, причастные, по мнению британского правительства, к смерти журналиста Джамаля Хашокджи.

Магнитский, обвиняемый в налоговых махинациях, в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская Тишина», где пробыл около года. Его смерть вызвала широкий резонанс.

Суд установил, что Магнитский в интересах своего работодателя — международного финансиста Уильяма Браудера — реализовал нелегальную схему уклонения от уплаты налогов через калмыцкие фирмы, находившиеся под управлением Hermitage Capital. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, созданное Браудером сообщество нанесло ущерб России на сумму около 10 млрд рублей.

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