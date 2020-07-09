МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании

Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции. Об этом в четврег, 9 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, решение о принятии санкций Лондоном является политически ангажированным и окажет негативное влияние на отношения России и Великобритании, «которым и без того за последние несколько лет британской стороной был нанесен серьезный ущерб».

«Принцип взаимности является основным из основополагающих в межгосударственных отношениях. Поэтому оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер и призываем Лондон отказаться от языка безосновательных обвинений, выбрав путь цивилизованного диалога об имеющихся проблемах и озабоченностях», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что введенные санкции являются недружественным шагом. МИД России расценивает ограничения как вмешательство во внутренние дела страны и оказание давления на систему правосудия.

6 июля Великобритания опубликовала список граждан, в отношении которых вводятся санкции по «поправке Магнитского». В списке приведены имена 25 россиян и 22 граждан Саудовской Аравии. Кроме того, в нем оказались две северокорейские спецслужбы.

В документе, в частности, фигурируют глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь и замглавы МВД Алексей Аничин.

Санкционный список включает в себя имена людей, причастных, по мнению Лондона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская Тишина» юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Участникам списка запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.

В случае с гражданами Саудовской Аравии в список внесены люди, причастные, по мнению британского правительства, к смерти журналиста Джамаля Хашокджи.

Сергей Магнитский, обвиняемый в налоговых махинациях, в 2009 году скончался в СИЗО «Матросская Тишина», где пробыл около года. Его смерть вызвала широкий резонанс.

Суд установил, что Магнитский в интересах своего работодателя — международного финансиста Уильяма Браудера — реализовал нелегальную схему уклонения от уплаты налогов через калмыцкие фирмы, находившиеся под управлением Hermitage Capital. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, созданное Браудером сообщество нанесло ущерб России на сумму около 10 млрд рублей.