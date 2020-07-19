В Петербурге погиб участник группы «Синдром восьмиклассника»

В Санкт-Петербурге в результате падения из окна погиб участник панк-рок-группы «Синдром восьмиклассника». Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным очевидцев, инцидент произошел в доме на улице Варшавской. Как сообщают некоторые источники, перед своей гибелью молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Других подробностей пока не сообщается.

Накануне стало известно, что австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве.

Александровская незадолго до своей гибели обращалась к психологу. В ночь на субботу она вернулась в квартиру в состоянии алкогольного опьянения, а утром ее нашли мертвой под окнами дома. Девушка оставила записку. В ней было написано «Люблю».