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В Петербурге погиб участник группы «Синдром восьмиклассника»

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Фото: РЕН ТВ
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В Санкт-Петербурге в результате падения из окна погиб участник панк-рок-группы «Синдром восьмиклассника». Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По данным очевидцев, инцидент произошел в доме на улице Варшавской. Как сообщают некоторые источники, перед своей гибелью молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Других подробностей пока не сообщается.

Накануне стало известно, что австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве.

Александровская незадолго до своей гибели обращалась к психологу. В ночь на субботу она вернулась в квартиру в состоянии алкогольного опьянения, а утром ее нашли мертвой под окнами дома. Девушка оставила записку. В ней было написано «Люблю».

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