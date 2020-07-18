Фигуристка Александровская погибла после падения из окна

Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская погибла в результате падения из окна в Москве, передает 18 июля телеканал РЕН ТВ.

Фигуристка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.

Александровская дважды становилась чемпионкой Австралии. Она выступала в партнерстве с Харли Уиндзором. На юниорском уровне пара также становилась чемпионом финала серии Гран-при.

16 июля в Хабаровске при падении из окна погибла майор полиции. Правоохранители проводят проверку обстоятельств произошедшего. На момент случившегося правоохранитель была в отпуске, у нее осталась дочь-подросток.