Найденная мертвой в Москве фигуристка оставила предсмертную записку

Австралийская фигуристка российского происхождения Екатерина Александровская, которая была найдена мертвой под окнами дома, оставила предсмертную записку. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В ней было написано: «Люблю».

По данным телеканала, в последнее время тренировки фигуристки проходили в Канаде, но она получила там травму и вернулась в Россию. В Москве у девушки начались душевные проблемы и она обратилась к психологу. В ночь на субботу Александровская вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. Утром ее нашли мертвой под окнами дома.

О смерти фигуристки стало известно ранее в этот же день.

Александровская дважды становилась чемпионкой Австралии. Она выступала в партнерстве с Харли Уиндзором. На юниорском уровне пара также становилась чемпионом финала серии Гран-при.