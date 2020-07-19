Число жертв коронавируса в США превысило 140 тыс.

Более 140 тыс. с диагностированным коронавирусом умерли в Соединенных Штатах. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил Университет Джонса Хопкинса.

По его данным, в США общее количество случаев заражения превысило 3,7 млн, 140 105 инфицированных умерли. Выздоровели 1 122 720 человек.

Ранее сообщалось, что число выявленных в США случаев заражения коронавирусом вторые сутки подряд превышает рекордно высокий уровень с начала пандемии — 70 тыс.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 6 июля обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот своими заявлениями усугубляет ситуацию с коронавирусом.

В тот же день Трамп заявил, что в США смертность «почти самая низкая в мире» и количество смертей сократилось в 10 раз по сравнению с пиковым показателем в стране.

Вместе с тем, по мнению экс-помощника американского президента Джона Болтона, Трамп не справляется с эпидемией коронавируса в стране.