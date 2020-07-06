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Губернатор Нью-Йорка обвинил Трампа в помощи распространению коронавируса

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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинил президента США Дональда Трампа в том, что своими заявлениями тот усугубляет ситуацию с коронавирусом. В частности, политик говорил о выступлении американского лидера в честь Дня независимости, в котором утверждалось, что 99% случаев заражения «полностью безвредны».

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Президент подтасовывает факты, чтобы иметь возможность заявить об отсутствии «коронавирусного» кризиса, цитирует Куомо журнал The Hill.

Трамп говорит американцам, что проблемы нет. Они перестают пользоваться средствами защиты и соблюдать осторожность и заболеваемость растет, утверждает губернатор.

«Вы видите, как заболеваемость растет, вы видите, как экономика страдает, а он часть того провала, в котором мы находимся», — заявил губернатор.

4 июля Трамп, выступая с речью в честь Дня независимости США, в очередной раз обвинил в распространении коронавируса Китай и пообещал «наказать» его. Кроме того, он заявил, что 99% случаев заражения коронавирусом «абсолютно безвредны». Позже в Белом доме пояснили, что он имел в виду, что большинство жителей США, подхвативших вирус, выживет после этого.

По данным статистического бюро Worldometer, США находятся на первом месте в мире по числу случаев коронавируса: на 6 июля зарегистрировано более 3 млн, в том числе 24,3 тыс. случаев за 24 часа.

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