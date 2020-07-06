Губернатор Нью-Йорка обвинил Трампа в помощи распространению коронавируса

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинил президента США Дональда Трампа в том, что своими заявлениями тот усугубляет ситуацию с коронавирусом. В частности, политик говорил о выступлении американского лидера в честь Дня независимости, в котором утверждалось, что 99% случаев заражения «полностью безвредны».

Президент подтасовывает факты, чтобы иметь возможность заявить об отсутствии «коронавирусного» кризиса, цитирует Куомо журнал The Hill.

Трамп говорит американцам, что проблемы нет. Они перестают пользоваться средствами защиты и соблюдать осторожность и заболеваемость растет, утверждает губернатор.

«Вы видите, как заболеваемость растет, вы видите, как экономика страдает, а он часть того провала, в котором мы находимся», — заявил губернатор.

4 июля Трамп, выступая с речью в честь Дня независимости США, в очередной раз обвинил в распространении коронавируса Китай и пообещал «наказать» его. Кроме того, он заявил, что 99% случаев заражения коронавирусом «абсолютно безвредны». Позже в Белом доме пояснили, что он имел в виду, что большинство жителей США, подхвативших вирус, выживет после этого.

По данным статистического бюро Worldometer, США находятся на первом месте в мире по числу случаев коронавируса: на 6 июля зарегистрировано более 3 млн, в том числе 24,3 тыс. случаев за 24 часа.