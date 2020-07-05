Трамп вновь пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса

Президент США Дональд Трамп опять пригрозил наказать Пекин за пандемию COVID-19. Об этом американский лидер заявил в субботу, 4 июля, выступая с речью по случаю Дня независимости. Трансляция велась в официальном Twitter Белого дома.

«Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер позволили вирусу распространиться на 189 стран. Китай должен быть привлечен к полной ответственности», — сказал он.

Также Трамп отметил, что из КНР произошел не только коронавирус нового типа, «но и другие вирусы», не объяснив, что он под этим подразумевает.

Глава Белого дома не впервые говорит об ответственности Китая за появление коронавируса. Ранее он отмечал, что привлечет Китай к ответственности, если выяснится, что страна не приняла нужные меры для предотвращения пандемии или скрывала данные.

1 июля президент США заявил, что распространение COVID-19 в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая.

9 июня стало известно, что ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года.

За прошедшие сутки в США зафиксировано 52 104 новых случая заболевания COVID-19, при этом суточный прирост уже третий день подряд превышает 50 тыс. человек.

Всего же в стране по данным университета Джонса Хопкинса на 4 июля в общей сложности было зафиксировано 2 795 163 случая заболевания COVID-19, от которого скончались 129 437 пациентов.