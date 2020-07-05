Прямой эфир
Сюжет:

Трамп вновь пообещал наказать Китай за пандемию коронавируса

0
Фото: ТАСС/Артем Иванов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп опять пригрозил наказать Пекин за пандемию COVID-19. Об этом американский лидер заявил в субботу, 4 июля, выступая с речью по случаю Дня независимости. Трансляция велась в официальном Twitter Белого дома.

Холодная война 2.0: куда катятся отношения США и Китая
Обострение между Пекином и Вашингтоном — всерьез и надолго

«Обман Китая, его скрытность и попытки замести проблемы под ковер позволили вирусу распространиться на 189 стран. Китай должен быть привлечен к полной ответственности», — сказал он.

Также Трамп отметил, что из КНР произошел не только коронавирус нового типа, «но и другие вирусы», не объяснив, что он под этим подразумевает.

Глава Белого дома не впервые говорит об ответственности Китая за появление коронавируса. Ранее он отмечал, что привлечет Китай к ответственности, если выяснится, что страна не приняла нужные меры для предотвращения пандемии или скрывала данные.

1 июля президент США заявил, что распространение COVID-19 в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая.

9 июня стало известно, что ученые из США нашли признаки распространения COVID-19 в Ухане летом 2019 года.

За прошедшие сутки в США зафиксировано 52 104 новых случая заболевания COVID-19, при этом суточный прирост уже третий день подряд превышает 50 тыс. человек.

Всего же в стране по данным университета Джонса Хопкинса на 4 июля в общей сложности было зафиксировано 2 795 163 случая заболевания COVID-19, от которого скончались 129 437 пациентов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020