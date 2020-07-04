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В США средний суточный прирост заболевших COVID-19 превысил 50 тыс.

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Фото: Global Look Press/Braulio Jatar
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За прошедшие сутки в США зафиксировано 52 104 новых случая заболевания COVID-19, при этом суточный прирост уже третий день подряд превышает 50 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные по коронавирусу университета Джонса Хопкинса от 4 июля.

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При этом за последние 24 часа в Соединенных Штатах от коронавируса скончался 631 пациент. Накануне число заболевших и умерших составляло 52,2 тыс. и 635 соответственно. Кроме того, 2 июля количество выявленных за сутки новых случаев превысило 50,6 тыс.

Всего же в стране в общей сложности было зафиксировано 2 795 163 случая заболевания COVID-19, от которого скончались 129 437 пациентов.

В связи с ростом числа новых случаев коронавируса в большинстве штатов было частично отменено или скорректировано празднование 4 июля — Дня независимости США.

В Калифорнии власти приняли решение закрыть пляжи, в Техасе губернатор обязал жителей носить маску в общественных местах, такое же требование прозвучало и от властей штата Теннесси. В штатах Чикаго и Пенсильвания объявили о новых мерах по карантину для прибывающих из других регионов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 4 июля, на планете зарегистрировано свыше 11,2 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 529 тыс. человек, вылечились — 6,3 млн.

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