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В США обновился антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки

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Фото: TASS/EPA/Peter Foley
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Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США за сутки установило новый антирекорд по стране с начала пандемии и составило 57 497 человек. Об этом сообщила газета The Washington Post.

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Предыдущий антирекорд был установлен в США 2 июля. Тогда количество выявленных случаев заражения составило 55 220 человек. За последние девять дней в стране семь раз регистрировались пиковые показатели заболеваемости.

Кроме того, рекордных показателей рост числа зараженных достигал за последнюю неделю сразу в 16 штатах США. 3 июля наибольшее число случаев по стране зарегистрировано во Флориде, где было выявлено 9 488 заболевших.

В связи с ростом числа новых случаев коронавируса в большинстве штатов было частично отменено или скорректировано празднование 4 июля — Дня независимости США.

В Калифорнии власти приняли решение закрыть пляжи, в Техасе губернатор обязал жителей носить маску в общественных местах, такое же требование прозвучало и от властей штата Теннесси. В штатах Чикаго и Пенсильвания объявили о новых мерах по карантину для прибывающих из других регионов.

Ранее 3 июля университет Джонса Хопкинса сообщил, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным портала стопкоронавирус.рф за 3 июля, за время эпидемии в России выявлено 667 883 случая коронавируса, 437 893 человека выздоровели, 9859 умерли.

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