Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн человек. Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса, который занимается подсчетом данных о коронавирусе от федеральных и местных властей, а также из других открытых источников.

По информации университета, всего в мире насчитывается 11 037 635 инфицированных, число летальных случаев составляет 523 898 человек, полностью выздоровели с начала пандемии более 5,8 млн пациентов.

3 июля директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости.

В тот же день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в России такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным портала стопкоронавирус.рф за 3 июля, за время эпидемии в России выявлено 667 883 случая коронавируса, 437 893 человека выздоровели, 9859 умерли.

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