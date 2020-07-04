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ВОЗ объявила о втором пике первой волны коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости. По его мнению, это не вторая волна. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщает «РИА Новости».

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Райан подчеркнул, что уверенности в том, что будет вторая волна заражения, нет.

«Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы», — сказал он.

По словам представителя ВОЗ, рост случаев заболеваемости COVID-19 в последнее время является вторым пиком первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен.

«И мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости, возможно, даже более высокий, чем нам хотелось бы», — отметил эксперт.

Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции.

3 июля министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в России такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

По последним данным, в мире зафиксировано более 11 млн случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии скончались более 528 тыс. человек, 6,2 млн выздоровели.

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