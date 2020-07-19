В США второй раз подряд выявили более 70 тыс. пациентов с COVID-19

Число выявленных в США случаев заражения коронавирусом вторые сутки подряд превышает рекордно высокий уровень с начала пандемии — 70 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса по итогам 17 июля, обнародованные в субботу, 18 июля.

По информации университета, 16 июля в США были подтверждены 77,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, а 17 июля — 71,6 тыс. 15 июля этот показатель достигал 67,3 тыс. случаев, а 14 июля — 67,4 тыс.

В Техасе, Флориде, Аризоне, Калифорнии и ряде других американских штатов сейчас наблюдается быстрое распространение вируса. Из-за этого местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявлены более 3,67 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 139 748 человек.

3 июля главный инфекционный врач, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации. Эксперт отметил, что на этот счет ведутся споры, но полученные данные, по его мнению, говорят о том, что существует определенная мутация, ускоряющая размножение вируса и увеличивающая концентрацию в организме.