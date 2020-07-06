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Трамп заявил о резком снижении смертности от COVID-19 в США

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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Президент США Дональд Трамп сообщил в понедельник, 6 июля, что уровень смертности от коронавирусной инфекции в стране резко упал.

«Смертность от китайского вируса снизилась на 39%, в то время как наша отличная программа тестирования продолжает лидировать в мире. Почему фейковые СМИ не сообщают о том, что количество смертей значительно снизилось? Это только потому, что они действительно фейковые», — написал американский лидер в своем Twitter.

Кроме того, Трамп заявил, что в Соединенных Штатах смертность «почти самая низкая в мире», и количество смертей сократилось в десять раз, по сравнению с пиковым показателем в стране.

Ранее в этот день американский президент объяснил, что рост выявленных случаев заражения в США связан с массовым тестированием, однако смертность «низкая и устойчивая».

При этом губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уверен, что Трамп подтасовывает факты, чтобы иметь возможность заявить об отсутствии «коронавирусного» кризиса.

По данным Worldometer, на 6 июля в США зафиксировано более 3 млн случаев COVID-19, скончались 132,7 тыс. человек. Страна лидирует в мире по количеству выявленных случаев и жертв заболевания.

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