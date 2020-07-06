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Трамп заявил о снижении смертности от COVID-19 в США
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Трамп заявил о снижении смертности от COVID-19 в США

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Фото: TASS/EPA/Luis Torres
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Смертность от COVID-19 снижается в США, несмотря на рост числа подтвержденных случаев коронавируса. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

По его словам, рост выявленных случаев заражения связан с массовым тестированием, однако смертность «низкая и устойчивая». Также Трамп призвал СМИ сообщить об этом.

США являются лидером среди стран мира по количеству подтвержденных тестами пациентов с коронавирусом — 2 776 366.

5 июля сообщалось, что за последние сутки в мире число новых выявленных случаев коронавируса составило 203 836.

Накануне директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости. Рост случаев заболеваемости COVID-19 происходит там, где вирус не был в достаточной степени подавлен.

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