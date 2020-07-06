Трамп заявил о снижении смертности от COVID-19 в США
Смертность от COVID-19 снижается в США, несмотря на рост числа подтвержденных случаев коронавируса. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
По его словам, рост выявленных случаев заражения связан с массовым тестированием, однако смертность «низкая и устойчивая». Также Трамп призвал СМИ сообщить об этом.
США являются лидером среди стран мира по количеству подтвержденных тестами пациентов с коронавирусом — 2 776 366.
5 июля сообщалось, что за последние сутки в мире число новых выявленных случаев коронавируса составило 203 836.
Накануне директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости. Рост случаев заболеваемости COVID-19 происходит там, где вирус не был в достаточной степени подавлен.