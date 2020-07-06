Трамп заявил о снижении смертности от COVID-19 в США

Смертность от COVID-19 снижается в США, несмотря на рост числа подтвержденных случаев коронавируса. Такое заявление сделал президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

New China Virus Cases up (because of massive testing), deaths are down, “low and steady”. The Fake News Media should report this and also, that new job numbers are setting records! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2020

По его словам, рост выявленных случаев заражения связан с массовым тестированием, однако смертность «низкая и устойчивая». Также Трамп призвал СМИ сообщить об этом.

США являются лидером среди стран мира по количеству подтвержденных тестами пациентов с коронавирусом — 2 776 366.

5 июля сообщалось, что за последние сутки в мире число новых выявленных случаев коронавируса составило 203 836.

Накануне директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал ситуацию с коронавирусом, наблюдаемую сейчас в некоторых странах, повторным пиком заболеваемости. Рост случаев заболеваемости COVID-19 происходит там, где вирус не был в достаточной степени подавлен.