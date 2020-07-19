Букингемский дворец раскрыл подробности свадьбы принцессы Беатрикс

Стали известны подробности свадьбы британской принцессы Беатрикс и итальянского аристократа Эдоардо Мапелли Моцци состоявшаяся в пятницу. Информацию в субботу, 18 июля, обнародовал Букингемский дворец. Об этом сообщает агентство Reuters.

На свадьбе присутствовали: бабушка и дедушка невесты – королева Елизавета II и принц Филипп, родители принцессы Беатрис – герцог и герцогиня Йоркские, сестра – принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк. Со стороны жениха были родители Эдоардо и его сын Кристофер.

На торжестве королева впервые увидела своего второго сына принца Эндрю, с тех пор как его подруга Гислейн Максвелл была арестована в Соединенных Штатах, по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

На принцессе было винтажного типа платье цвета слоновой кости от Нормана Хартнелла и бриллиантовая диадема королевы Марии, которую на свою свадьбу в 1947 году надевала тогда еще принцесса Елизавета. В 1973 году в ней венчалась принцесса Анна.

Украшение было сделано в 1919 году из бриллиантового ожерелья, подаренного королеве Виктории на ее свадьбу.

На церемонии был сыгран, но не спет национальный гимн Соединенного Королевства.

По традиции свадебный букет поместили на Могилу Неизвестного солдата в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Свадебные церемонии были разрешены в Англии с 4 июля, но с ограничением в 30 гостей.

Частная церемония бракосочетания принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци состоялась в 11 часов утра в пятницу 17 июля в Королевской часовне всех святых Виндзорского замка.

О помолвке было объявлено 26 сентября 2019 года. Первоначально свадьба была намечена на 29 мая, но перенесена из-за пандемии коронавируса. Принцесса познакомилась с Мапелли-Моцци осенью 2018 году во время поездки в Италию.