Британская принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского графа

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Беатрис в пятницу, 17 июля, тайно вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци. Об этом сообщает издание The Guardian.

Гостями скромной церемонии были лишь близкие родственники жениха и невесты. Вопреки традиции, о свадьбе не было объявлено заранее. Свадьба стала первым семейным собранием, в котором участвовали Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский Филипп после карантина.

«Частная церемония бракосочетания принцессы Беатрис и господина Эдоардо Мапелли-Моцци состоялась в 11 часов утра в пятницу 17 июля в Королевской часовне всех святых Виндзорского замка», — говорится в заявлении, которое распространил королевский дом.

О помолвке было объявлено 26 сентября 2019 года. Первоначально свадьба была намечена на 29 мая, но перенесена из-за пандемии коронавируса.

31-летняя Беатрис Йоркская, занимающая девятое место в линии наследования британского трона, — дочь опального принца Эндрю, в декабре 2019 года сложившего полномочия из-за обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Королева Елизавета II — бабушка Беатрис, а принцы Гарри и Уильям — ее двоюродные братья.

36-летний Эдоардо Мапелли-Моцци носит титул графа. Его отец — известный горнолыжник, принимавший участие в зимних Олимпийских играх 1972 года. У него есть ребенок — четырехлетний мальчик по имени Кристофер. В 2019 году сообщалось, что он планировал жениться на его матери, но разорвал помолвку из-за романа с принцессой.

Принцесса познакомилась с Мапелли-Моцци осенью 2018 году во время поездки в Италию.

Ранее в тот же день британское издание The Mirror со ссылкой на королевского эксперта Беверли Тернера сообщило, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл планирует баллотироваться в президенты США. Речь идет о долгосрочной перспективе, а не текущей избирательной кампании в Соединенных Штатах.