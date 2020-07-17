Меган Маркл заподозрили в намерении баллотироваться в президенты США

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл планирует баллотироваться в президенты США, сообщает издание The Mirror со ссылкой на королевского эксперта Беверли Тернер.

Собеседница издания отметила, что речь идет о долгосрочной перспективе, а не текущей избирательной кампании в Соединенных Штатах.

«Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это всё часть плана. Может, это произойдет не очень скоро, но это случится», — сказала Тернер.

В конце июня стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт c агентством Harry Walker в Нью-Йорке. Предполагается, что герцог и герцогиня Сассекские будут произносить речи на различных конференциях и форумах. За одно выступление супруги могут получить около $1 млн.

1 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально начали жить отдельно от британской королевской семьи. Пара отказалась от своих королевских обязанностей, также она больше не сможет использовать бренд Sussex Royal для ведения страниц в социальных сетях и благотворительных миссий от имени старших членов британской монаршей семьи. После отречения от титула супруги могут получить новые фамилии.