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Меган Маркл заподозрили в намерении баллотироваться в президенты США

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Фото: TASS/PA/Dominic Lipinski
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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл планирует баллотироваться в президенты США, сообщает издание The Mirror со ссылкой на королевского эксперта Беверли Тернер.

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Собеседница издания отметила, что речь идет о долгосрочной перспективе, а не текущей избирательной кампании в Соединенных Штатах.

«Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это всё часть плана. Может, это произойдет не очень скоро, но это случится», — сказала Тернер.

В конце июня стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт c агентством Harry Walker в Нью-Йорке. Предполагается, что герцог и герцогиня Сассекские будут произносить речи на различных конференциях и форумах. За одно выступление супруги могут получить около $1 млн.

1 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально начали жить отдельно от британской королевской семьи. Пара отказалась от своих королевских обязанностей, также она больше не сможет использовать бренд Sussex Royal для ведения страниц в социальных сетях и благотворительных миссий от имени старших членов британской монаршей семьи. После отречения от титула супруги могут получить новые фамилии.

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