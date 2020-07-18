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В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве за прошедшие сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным COVID-19. Об этом сообщили в субботу, 18 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по столице.

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Всего за время пандемии в столице умерли 4299 человек с подтвержденным коронавирусом.

Ранее 18 июля сообщалось, что за минувшие сутки в России выявлено 6234 новых случая заболевания COVID-19. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни.

17 июля эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что вторая волна коронавируса в России маловероятна, поскольку она свойственна тем странам, в которых соблюдался более жесткий карантин.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил о наличии коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% москвичей. Он отмечал, что это совпадает с показателем Нью-Йорка.

За день до этого градоначальник сообщил, что реальную ситуацию, сложившуюся в столице с этим вирусом, скрыть не получится. «У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 км. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России составляет более 26%. Максимальные показатели — в городах, минимальные — в сельской местности.

квИнформация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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