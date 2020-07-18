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За сутки в России 6234 человека заболели COVID-19
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За сутки в России 6234 человека заболели COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За минувшие сутки в России выявлено 6234 новых случая заболевания COVID-19. Об этом 18 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Из них 24,4% не имели клинических проявлений болезни.

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Наибольшее количество новых заболевших выявлено в Москве (578) и Свердловской области (259). Отмечается, что за последние сутки 7490 пациентов побороли болезнь, 124 — скончались.

Таким образом, за все время пандемии в России выявлено 765 437 случаев заболевания COVID-19, 546 863 пациента выздоровели. Зафиксировано 12 247 летальных исходов.

Ранее, в пятницу, 17 июля, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что вторая волна коронавируса в России маловероятна, поскольку она свойственна тем странам, в которых соблюдался более жесткий карантин.

Тавадян объяснил, что ограничительные меры в связи с пандемией соблюдало менее 80% населения, что является необходимым для прекращения распространения заболевания. В результате, благодаря подобной недисциплинированности, страна будет наблюдать значительное число новых случаев еще некоторое время, но при этом можно не опасаться второй волны COVID-19.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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