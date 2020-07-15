Попова назвала долю россиян с иммунитетом к коронавирусу

Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет сегодня в России более 26%. Об этом заявила в среду, 15 июля, глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с распространением этой инфекции.

«На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета», — сказала она.

По словам Поповой, очевидно, что максимальные цифры наблюдаются в крупных городах, более низкие — в сельской местности, что обусловлено особенностью эпидпроцесса.

По словам эксперта, максимальные показатели коллективного иммунитета — у детей до шести лет (до 42% из числа обследованных), а также у детей от семи до 13 лет (до 38%). «Притом что количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе населения — самые низкие», — сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее, 3 июля, Попова заявила, что у переболевших COVID-19 формируется популяционный иммунитет, однако неизвестно, сколько он будет сохраняться, и это нужно выяснить. Она отметила, что в мире не так много научных публикаций о формировании такого иммунитета.

Глава надзорного ведомства добавила, что российские ученые рекомендуют оценивать состояние иммунитета не раньше чем через 48 дней с начала заболевания.

За день до этого в Роспотребнадзоре сообщили, что исследование иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции организовали в 23 субъектах страны.

В конце июня сотрудники медицинского отделения Техасского университета в американском Галвестоне исследовали сохранения долговременного иммунитета после COVID-19 и пришли к выводу, что определенная доля переболевших со временем теряет антитела.

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