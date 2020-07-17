Казахстан понадеялся на закупку российской вакцины от COVID-19

Казахстан хотел бы иметь возможность в числе первых стран приобрести вакцину от коронавируса, когда она будет запущена в России в промышленное производство. Об этом сообщил казахстанский премьер-министр Аскар Мамин во время встречи в пятницу, 17 июля, со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Минске на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

Политик поблагодарил российскую сторону за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом, в том числе за лекарства и средства защиты. «Самое главное, мы получили компетенции российских врачей, которые приехали, работали и работают в разных регионах Казахстана», — приводит его слова «РИА Новости».

Мамин отметил, что в Казахстане следят за испытаниями разработанной в России вакцины от коронавируса.

«В этой связи, Михаил Владимирович, мы рассчитываем на то, что когда начнется промышленный выпуск вакцины, с тем чтобы Казахстан имел возможность приобрести партии вакцины в числе первых стран, имел возможность применить среди населения. Это очень важно», — сказал он.

Как стало известно 12 июля, в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. За два дня до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о завершении доклинических исследований вакцины и анонсировала начало клинических испытаний с 15 июля.

15 июля глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания одной из вакцин от этого вируса планируется закончить в течение двух недель. По словам Мурашко, первая регистрация российской вакцины от коронавируса запланирована на август, пишет «Газета.ру».

По данным Минобороны, испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины.

В пятницу, 17 июля, центр имени Гамалеи заявил, что вакцина от COVID-19 подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, так как любая вакцинация является стрессом для организма.