Песков прокомментировал перенос «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин проинформирован о решении перенести шествие «Бессмертного полка» на более поздний срок. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы обратили на внимание (на перенос акции «Бессмертный полк». ― Ред.), конечно же, об этом мнении, об этой позиции организаторов «Бессмертного полка» президенту доложено», ― рассказал он журналистам.

При этом Песков напомнил, что президент не является организатором этого мероприятия, а также добавил, что из-за разной специфики эпидемиологической обстановки в регионах России в настоящее время нет единых условий для проведения шествия на должном уровне.

Накануне в пресс-службе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» сообщили, что шествие будет перенесено с 26 июля на другой день. При этом решение о дате его проведения будет принято после нормализации эпидемиологической обстановки.

Из-за пандемии коронавируса памятные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году перенесли.

Изначально Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка», которое не состоялось в День Победы 9 Мая из-за ограничений в связи с коронавирусом, 26 июля.

Шествие «Бессмертного полка» в этом году на фоне распространения коронавируса проходило в онлайн-режиме. Для участия в онлайн-мероприятии, которое началось 9 мая и длилось 19 дней, были зарегистрированы около 3 млн человек. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) тогда провел опрос, согласно которому 82% россиян заявили о необходимости мероприятия даже в таком режиме.