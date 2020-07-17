Оперштаб отчитался о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

За последнюю неделю в Москве выявлено 575 случаев коронавируса. Это на 10% меньше, чем неделей ранее, сообщил оперативный штаб в пятницу, 17 июля.

Число новых случаев снижается уже более двух месяцев, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Среди выявленных пациентов с коронавирусом 53% — люди 18–45 лет, 24,2% — люди 46–65 лет, 8,5% — 66–79 лет, 3,3% — старше 80 лет. Еще 11% случаев приходится на детей. Все пациенты и люди, которые с ними контактировали, взяты под медицинское наблюдение.

Ранее, 17 июля, стало известно, что в России за сутки выявлено 6406 случаев коронавируса.

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