За сутки в России 6 406 человек заболели COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 6 406 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом 17 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Из них 26% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее количество новых заболевших выявлено в Москве (575), Свердловской области (301) и Ханты-Мансийском АО (249). Отмечается, что за последние сутки 7 681 пациентов побороли болезнь, 186 — скончались.

Таким образом за все время пандемии, в России выявлено 759 203 случаев заболевания COVID-19, 539 373 пациентов выздоровели. Зафиксировано 12 123 летальных исходов.

Ранее в пятницу эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что вторая волна коронавируса в России маловероятна, поскольку она свойствена тем странам, в которых соблюдался более жесткий карантин.

Тавадян объяснил, что ограничительные меры в связи с пандемией соблюдало менее 80% населения, что является необходимым для прекращения распространения заболевания. В результате, благодаря подобной недисциплинированности, страна будет наблюдать значительное число новых случаев еще некоторое время, но при этом можно не опасаться второй волны COVID-19.

Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.