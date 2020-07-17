Преступления против стариков могут стать отягчающим обстоятельством. Поправки в Уголовный кодекс предлагают внести в Госдуме. Согласно законопроекту, злодеяния, совершенные против людей старше 75 лет, могут увеличить срок наказания. По словам экспертов, пенсионеры чаще других становятся жертвами мошенников и подвергаются физическому насилию: их легко обмануть и они не могут оказать сопротивление. У людей этого возраста теряются многие когнитивные функции — человек дольше реагирует, лишается определенных возможностей по состоянию здоровья. Поэтому в законопроекте эта категория определена как наиболее уязвимая. Преступления против стариков предлагают приравнять к деяниям против совершеннолетних.