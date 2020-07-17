Минторг США может внести TikTok в черный список

Администрация Белого дома обсуждает внесение китайского приложения TikTok в черный список Министерства торговли США, чтобы избежать передачи личных данных граждан в Китай. Об этом в пятницу, 17 июля, со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

По информации журналистов, рассматривается предложение о внесении компании-владельца TikTok, пекинской ByteDance в черный список, что будет означать, что американские компании, такие как, например, Apple, не смогут предоставлять TikTok на своих платформах программного обеспечения для установки обновлений. Издание отмечает, что принятие окончательного решения относительно китайского приложения ожидается в течение месяца.

В тоже время, учитывая популярность TikTok среди пользователей США, администрация президента страны Дональда Трампа, как отмечает собеседник газеты, рассматривает альтернативы полному запрету при условии предотвращения передачи личных данных американских граждан в Китай.

15 июля сообщалось, что TikTok оштрафовали в Южной Корее на $155 тыс. за нелегальный сбор информации с пользователей моложе 14 лет без согласия их родителей.

Ранее, 6 июля, госсекретарь США Майк Помпео заявил о рассматриваемой в стране возможности запрета работы этой соцсети. Таким образом он ответил на вопрос, телеведущей FOX News, могут ли американские запретить работу китайских платформ из-за предположений, что руководство TikTok якобы передает данные пользователей властям КНР.

В начале этого года Госдеп запретил использовать соцсеть на служебных устройствах.

Министерство информационных технологий Индии в конце июня постановило заблокировать 59 китайских мобильных приложений, среди которых оказалось TikTok. Ведомство считает, что работа этих сервисов наносит ущерб «суверенитету и целостности Индии» и угрожает безопасности страны и общественному порядку.

TikTok — видеохостинг для создания коротких видео. Он заработал в сентябре 2016 года для китайских пользователей и назывался Douyin. В 2017 году компания запустила международную «копию».