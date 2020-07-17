Трутнев анонсировал скорое назначение врио губернатора Хабаровского края

Вице-премьер — полпред президентa России в Дальневосточном федеральном округe Юрий Трутнев заявил, что решение o назначении врио губернаторa Хабаровского края может быть принятo в ближайшее время.

«Будет решать президент, прежде всего основываясь на позиции следственных органов. Я не знаю, когда будет такой доклад, но думаю, что в ближайшее время решение будет принятo», — сказал Трутнев журналистам в пятницу, 17 июля. Его словa приводит «РИА Новости».

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, речь идет о гибели бизнесменов Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова в 2004–2005 годах. Возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

10 июля суд арестовал губернатора на срок до 9 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. По словам следователя, это было сделано с целью обеспечить безопасность участников судебного процесса, которым уже поступали угрозы.