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В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

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Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
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Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории. Такое мнение эксперт высказал в беседе с газетой «Красная звезда».

Рыжков отметил, что США хотят контролировать космическую сферу, включая системы связи и навигации, космический мусор, дистанционное зондирование Земли, а также зарабатывать на этом в будущем, «продавая соответствующие материалы».

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Вторая причина, по мнению эксперта, — это нежелание допустить инспекции территории страны. Рыжков напомнил, что Вашингтон впервые попытался ограничить Россию в сентябре 2013 года во время первого освидетельствования открытого неба российским самолетом Ан-30Б с цифровой аппаратурой наблюдения. Он отметил, что тогда США — единственное из государств-участников — отказались подписывать отчет о допуске российского самолета к выполнению полетов по договору.

При этом США «даже не удосужились» придумать предлог, чтобы оправдать свои действия. «И только спустя восемь месяцев они были вынуждены признать итоги освидетельствования», — добавил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности.

Рыжков подчеркнул, что Россия готова к диалогу с американскими партнерами на основе взаимности.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 21 мая объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

В начале июля, после переговоров по ДОН, России и США не удалось сблизить позиции, однако замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пока нет признаков того, что другие участники последуют примеру Вашингтона и тоже выйдут из соглашения.

В то же время начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Бушуев подчеркнул, что Россия не будет уговаривать США остаться в ДОН.

Договор был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, c целью укрепления доверия в Европе после холодной войны. До последнего времени были 34 государства. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

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