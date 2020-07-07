В МИД РФ заявили об отсутствии у США интереса к продлению ДОН

Россия не станет уговаривать американскую сторону остаться в Договоре по открытому небу (ДОН), из которого США намерены выйти. Об этом во вторник, 7 июля, заявил начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Бушуев во время конференции, организованной международным дискуссионным клубом «Валдай».

«Наши американские партнеры, к сожалению, не проявляют никакой политической воли и не делают никаких намеков на то, чтобы остановить процесс выхода», — приводит слова Бушуева «РИА Новости».

Также Бушуев заявил, что все страны-участницы соглашения поддерживают его сохранение как важного элемента укрепления европейской безопасности. Он отметил, что в дальнейшем Россия будет действовать только на основе взаимного интереса в отношении договора.

6 июля состоялись переговоры российской и американской сторон по Договору по открытому небу. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, России и США не удалось сблизить позиции во время переговоров по соглашению. При этом Рябков отметил, что Москва не видит у ряда стран, входящих в договор, готовности реально помогать решению существующих проблем. По его словам, заседание консультативной комиссии по открытому небу запланировано на 13 июля.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из Договора по открытому небу. Решение вступит в силу в конце 2020 года. При этом американский лидер допустил заключение нового соглашения.

Договор был подписан в 1992 году в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе c целью укрепления доверия в Европе после «холодной войны». До последнего времени были 34 государства. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.