Рябков рассказал об итогах переговоров с США по Договору по открытому небу

России и США не удалось сблизить позиции во время переговоров по Договору по открытому небу (ДОН), состоявшихся в понедельник, 6 июля. В ноябре Вашингтон может выйти из этого соглашения, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Признаков того, что другие участники последуют примеру США и тоже выйдут из договора, пока нет, заявил дипломат. Однако российская сторона рассматривает все сценарии, передает ТАСС.

При этом Рябков отметил, что Москва не видит у ряда стран, входящих в договор, готовности реально помогать решению существующих проблем.

По его словам, заседание консультативной комиссии по открытому небу запланировано на 13 июля.

4 июля Рябков заявил, что ДОН после выхода США может развалиться по «эффекту домино».

О выходе из ДОН президент США Дональд Трамп объявил 21 мая, обвинив Россию в несоблюдении условий договора. Решение вступит в силу через шесть месяцев. В МИД РФ решение США назвали прискорбным.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Цель данного соглашения заключается в содействии укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.