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Медведев пообещал завершить строительство «Северного потока – 2»

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Проект газопровода «Северный поток – 2» завершат, несмотря на угрозы американских санкций, которые связаны с имитацией активности перед президентскими выборами в США. Об этом написал в четверг, 16 июля, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.

«А газовый проект, конечно, будет завершен. Не бывало в истории человечества ситуации, когда выгодное дело, в которое разные страны вложили миллиарды, оставалось бы незаконченным. Так будет и сейчас, несмотря на стенания наших американских друзей», — написал зампред Совбеза.

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Он добавил, что раньше в «оправдание незаконных международных санкций выискивался «благовидный» повод» в виде защиты прав человека или агрессивного поведения страны или отдельной личности.

Комментируя санкции США против «Северного потока – 2», Медведев отметил, что они вызваны защитой бизнес-интересов этой страны, причем на этот раз Вашингтон не скрывал этого.

«По «Северному потоку – 2» всё названо своими именами: «Проект — прямая угроза американскому бизнесу, он противоречит нашим интересам. Мы хотим поставлять свой дорогой СПГ в Европу, а проект нам мешает. Конкуренции, конечно, не хотим, поскольку это наш бизнес», — указал зампред СБ, подчеркнув, что Госдепу «плевать на европейских партнеров, на солидарность в кризис».

Медведев добавил, что от «такой простоты и борзости оторопь берет». Однако, по его словам, ситуация, видимо, «настолько плоха, что нужна любая имитация активности».

«И выборы на носу», — заключил политик.

Ранее в четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что внесет «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в перечень проектов, подпадающих под санкции закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Накануне американский Минфин ввел санкции против трех российских граждан и пяти компаний.

Ранее в среду глава Госдепа объявил, что Вашингтон может ввести дополнительные ограничения в отношении «Северного потока – 2», но в ведомстве не назвали точных сроков.

К настоящему времени строительство трубопровода завершено на 94%. В «Газпроме» надеются запустить его в конце этого либо в начале 2021 года.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают только США, станы Балтии, Украина и Польша.

«Турецкий поток» — проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Строительство сербского участка трубопровода началось в конце мая 2019 года в автономном крае Воеводина на севере Сербии.

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