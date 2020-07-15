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США ввели санкции против трех россиян и пяти компаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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США ввели санкции в отношении нескольких российских граждан и компании. Об этом 15 июля сообщается на сайте американского минфина.

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Всего в санкционном списке оказалось три человека и пять компаний.

Ранее в этот же день замглавы Минфина России Тимур Максимов заявил, что оснований для ужесточения антироссийских санкций со стороны США нет, но с учетом приближения президентских выборов на этой теме буду спекулировать.

Вместе с тем, 15 июля госсекретарь США Майк Помпео объявил, что Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении «Северного потока – 2», но в Госдепе воздержались от указания точных сроков принятия санкций.

По мнению главы международного комитета Совфеда Константин Косачев, санкционная политика США в отношении газовых проектов России — это политический шантаж в экономических интересах.

В феврале США продлили на год срок действия ряда антироссийских санкций, введенных ранее в связи с ситуацией на Украине. В пояснительной записке к указу о продлении говорится о неких неординарных и чрезвычайных угрозах интересам нацбезопасности и внешней политике США.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции.

Вместе с тем, Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

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