Организаторы «Бессмертного полка» перенесли шествие

Шествие «Бессмертного полка» перенесли на более поздний срок. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила ТАСС пресс-секретарь общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова.

«Шествие 26 июля точно не состоится. Когда оно пройдет, будем смотреть по эпидемиологической обстановке», — приводит агентство ее слова.

Как отмечается на сайте движения, проведение шествия «Бессмертного полка» возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты: использованием масок и перчаток, соблюдением социальной дистанции.

Ранее в четверг народный артист СССР, сопредседатель «Бессмертного полка» Василий Лановой заявил «Интерфаксу», что акция может состояться в начале сентября из-за ситуации с коронавирусом.

В конце мая президент России Владимир Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка», которое не состоялось в День Победы 9 мая из-за ограничений в связи с коронавирусом, 26 июля.

Из-за пандемии коронавируса памятные мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в 2020 году перенесли.

Шествие «Бессмертного полка» прошло в онлайн-режиме. Для участия в онлайн-шествии зарегистрировались около 3 млн человек. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) тогда провел опрос, согласно которому 82% россиян заявили о необходимости мероприятия даже в таком режиме.

В России в четверг зарегистрировано 746 369 подтвержденных тестами случаев COVID-19, скончались в результате заражения 11 770 человек, выздоровели 523 249 пациентов.

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