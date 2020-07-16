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Собянин заявил о невозможности скрыть реальную ситуацию с COVID-19 в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Реальную ситуацию, сложившуюся в Москве с коронавирусом, скрыть невозможно, заявил в четверг, 16 июля, мэр столицы Сергей Собянин в сообщил в интервью радио «Комсомольская правда», опубликованном на сайте kp.ru.

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«А вы верите, что в Москве можно что-то скрыть? У нас небольшой городок-то, все живем в радиусе 15 км. Все друг друга знают, могут позвонить знакомому врачу, спросить у друзей, кто болеет», — отметил Собянин с иронией.

При этом градоначальник отметил, что число тестирований на коронавирус в столице примерно в два раза больше, чем в других регионах России. Так, по его словам, в день в городе делается около 70 тыс. исследований.

«Мы точно знаем, что происходит в городе», — подчеркнул мэр.

9 июля Собянин заявил, что основные проблемы, касающиеся пандемии коронавирусной инфекции в Москве, преодолены, и рассказал о сокращении числа выявляемых случаев COVID-19 в 10,7 раза по сравнению с началом мая.

Кроме того, в тот же день мэр Москвы выпустил указ, по которому в городе возобновляются кинопоказы, концерты и спектакли с 1 августа при условии присутствия не более 3 тыс. человек.

По данным на 16 июля, в Москве с начала пандемии выявлен 231 801 случай коронавирусной инфекции, из них летальных 4258. Всего в столице выздоровели 168 955 человек с COVID-19.

В России, по данным на 16 июля, зарегистрировано 746 369 подтвержденных тестами случаев COVID-19, скончались в результате заражения 11 770 человек, выздоровели 523 249 пациентов.

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Информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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