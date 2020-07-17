Отвратительный сосед: штраф за шум могут увеличить до 50 тыс. рублей

Депутаты Госдумы намерены взяться за шумных соседей — на осенней сессии планируется рассмотреть во втором чтении законопроект, который дополнит Жилищный кодекс РФ отдельной статьей. Она предполагает обязать собственников жилых и нежилых помещений соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические и другие правила, в том числе «режим тишины» по ночам. Также планируется увеличить штрафы за бурную ночную деятельность. Что предполагает новый законопроект и как сейчас бороться с шумными соседями — в материале «Известий».

Воздействие сверху

С одной стороны, нарушителем тишины может быть собственник помещения, который в нем по факту и проживает. С другой стороны — квартирант. Поэтому авторы законопроекта предлагают действовать во всех случаях именно на собственника помещения.

« Спрашивать с квартиросъемщика крайней сложно — сегодня он живет в помещении, завтра уже съехал. А собственник там зарегистрирован, его можно идентифицировать. Но на квартиросъемщика можно воздействовать через того же собственника, который ему позвонит и скажет, что либо он выполняет правила, либо съезжает. Это будет гораздо эффективнее, чем если к жильцу станет стучаться сосед », — говорил в интервью «Парламентской газете» один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

аренда Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

В беседе с «Известиями» депутат отмечает, что проблема назрела давно, а пандемия только усугубила ситуацию.

« Мы фактически убираем повод, который влечет крайне серьезные последствия. Ведь известно, что на бытовой почве возникают многие ссоры, которые, по сути, являются прелюдией к совершению более серьезных правонарушений. Это с одной стороны. А с другой — убираем дискомфорт: человек пришел домой, ему хочется отдохнуть в тишине, а соседи, наоборот, включают серьезный тяжелый рок. Фактически отношения, которые сейчас должным образом не урегулированы, мы поднимаем на совершенно другой уровень регулирования», — отмечает Анатолий Выборный.

По его словам, сейчас нет «единых правил игры», закона, в котором были бы прописаны в том числе механизмы фиксации нарушений. Каждый регион устанавливает свои правила, где-то их вообще нет. Например, в Москве нельзя шуметь с 23.00 до 07.00. При этом шумный ремонт запрещен с 19 до 9 часов и с 13 до 15, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. В Тульской области в первом чтении приняли поправки, которые запрещают шуметь с 21 до 9 часов и с 13 до 15 в будни, а также круглосуточно в воскресенье и праздничные дни. Новый законопроект должен устранить недочеты.

шум Фото: Depositphotos

« Каждый решал проблему по-своему и так, как считал нужным: кто-то словом, кто-то кулаками , — говорит депутат. Сам он в свое время дважды разговаривал с соседями по поводу громкой музыки — уговоры помогли. — На федеральном уровне мы устанавливаем базовые критерии: что является шумом, нарушающим права других жителей, а что не является. Региональные же органы власти в рамках своей компетенции устанавливают и время тишины, и определяют, какие службы будут заниматься фиксацией, проведением экспертиз и привлечением к ответственности нарушителей «режима тишины». Где-то это может быть Жилищная инспекция, где-то — Роспотребнадзор, органы правопорядка. Каждый регион имеет свой опыт, практику, но должен быть единый подход».

Штрафные санкции

Сейчас, отмечают юристы, допустимый уровень шума в жилых помещениях установлен двумя нормативно-правовыми актами. С одной стороны, путеводной звездой выступает Постановление правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», с другой — постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010г. № 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10». За нарушение санитарно-эпидемиологических требований статьей 6.4 КоАП РФ для граждан предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей.

штраф Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В новом законопроекте планируют четко прописать, что считается шумом — «это звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении и которые явно слышно за пределами этого помещения». При этом, обращает внимание Анатолий Выборный, нарушением тишины не будут считаться, например, плач ребенка, звук шагов при ходьбе, звук текущей воды либо шум от аварийно-спасательных неотложных работ, которые связаны с обеспечением безопасности граждан .

Также планируется внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и повысить штрафы за несоблюдение требований. Некоторые эксперты даже предлагают увеличить их до 50 тыс. рублей.

« Механизмы должны быть действенные. Почему считают целесообразным установить более серьезные штрафы за нарушение «закона о тишине» — до 50 тыс. рублей? Потому что это будет сильный сдерживающий фактор. Будучи однажды привлеченным к административной ответственности в таком порядке, желание снова похулиганить мало у кого возникнет. На мой взгляд, надо повышать — на первом этапе от 3 тыс. до 10 тыс. рублей », — говорит «Известиям» Анатолий Выборный.

Недружеское ржание

Иногда проблему с шумными соседями жители решают совсем радикально. Так «Известия» писали о случае в Рязанской области, когда мужчине не понравились громкие разговоры соседей под окнами поздним вечером. Недолго думая, расстроенный «нарушением личного пространства» мужчина схватил ружье. В итоге — пять погибших. К слову, если бы не шумные соседи, вероятно, нашлась бы и другая причина для выхода эмоций: главный подозреваемый имеет хроническое психическое расстройство и состоит на учете в ПНД.

Юристы тем временем отмечают, что есть цивилизованные пути борьбы с шумными соседями.

« Решение проблем с шумными соседями выглядит довольно просто: это фиксация нарушения на видео, уведомление соседа с просьбой̆ прекратить шум. В случае отказа и продолжения нарушения ваших интересов сначала требуется обратиться к участковому, который̆ должен либо вынести соседям предупреждение, либо оштрафовать , — рассказывает «Известиям» управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев. — Если даже после этого соседи продолжают шуметь, целесообразно обратиться в суд с исковым заявлением, к которому необходимо приложить видеоматериалы, копии претензий, представленных в адрес соседей, подтверждения фактов вызова полиции и принятия в отношении соседей мер ».

съемка Фото: Depositphotos

По словам эксперта, нормативных актов, направленных на борьбу с шумом в многоквартирных домах, более чем достаточно. Так что увеличение штрафов вряд ли поможет в борьбе с нарушителями покоя.

Впрочем, как ранее замечал в интервью «Российской газете» руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи», сотрудник НИУ ВШЭ Сергей Кузнецов, нарушение тишины, которое происходит время от времени, на практике сложно зафиксировать — к приезду полиции соседи могут притихнуть. Хотя если к человеку постоянно приходят полицейские, то он в конце концов поймет, что проще договориться с соседями .

Впрочем, есть исключения. Так, на днях на рассмотрение в суд направлено дело нижегородского «любителя лошадей». Мужчина с утра и до позднего вечера включал запись конского ржания в отместку за топот соседей. «Жертвы» мучились два года: обращались в полицию, суд за нарушение общественного порядка назначал штраф в 5 тыс. рублей, но «садист» его не оплачивал, продолжая доводить соседей. В итоге на мужчину пожаловались в прокуратуру, было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». На время разбирательств мужчину заключили под стражу. Остается вопрос: зачем терпели целых два года? Решение проблемы оказалось несложным.

Как бы не донесли

Адвокат Олег Цуканов считает, что повышение штрафов за нарушение «режима тишины» без работающего механизма доказывания может привести к росту доносов соседей друг на друга.

По его словам, принятие поправок в Жилищный кодекс на федеральном уровне ждет неудача. Аналогичная практика по субъектам РФ в Москве и Московской области в отношении юридических лиц привела к тому, что такие правонарушения доказать сложно, а подчас и невозможно.

« Административно-технической инспекции по Московской области, в частности, удавалось привлекать к административной ответственности собственников бизнеса, связанного с разгрузочно-погрузочными работами, строительными работами, и то только при прямой фиксации соответствующих нарушений доступными средствами фото-видеофиксации », — отметил адвокат в беседе с «Известиями».

ремонт Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

В ситуации же с обычными гражданами, считает эксперт, контролирующим структурам (с учетом иммунитета права собственности) будет невозможно оперативно проникнуть в жилое помещение и выявить источник нарушения. Исключение может составить ситуация, когда, к примеру, ремонтная бригада шумно работала весь день, а может быть, и позже, и у полиции будет время более-менее оперативно среагировать. Во всех остальных случаях, полагает эксперт, данные поправки работать не будут.