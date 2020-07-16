Адвокат предупредил о риске доносов из-за повышения штрафов за шум

Повышение штрафов за нарушение режима тишины без работающего механизма доказывания приведет к росту доносов соседей друга на друга, рассказал «Известиям» адвокат Олег Цуканов 16 июля.

Ранее в этот день стало известно, что Госдума рассмотрит на осенней сессии законопроект, позволяющий штрафовать жильцов, нарушающих режим тишины ночью. Об этом сообщил член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. По мнению депутата, шумных соседей необходимо штрафовать на 3–10 тыс. рублей, однако предлагаются и суммы до 50 тыс., пишет «Газета.ру».

Принятие поправок в Жилищный кодекс на федеральном уровне, в соответствии с которыми будут установлены штрафы за нарушение соседями, то есть обычными жильцами, режима тишины, скорее всего, ожидает неудача, полагает Цуканов.

По его словам, аналогичная практика по субъектам РФ в Москве и МО в отношении юрлиц привела к тому, что доказать такие правонарушения исключительно сложно, подчас невозможно.

«Административно-технической инспекции по Московской области, в частности, удавалось привлекать к административной ответственности собственников бизнеса, связанного с разгрузочно-погрузочными работами, строительными работами, и то только при прямой фиксации соответствующих нарушений доступными средствами фотовидеофиксации», — отметил адвокат.

Что же касается обычных граждан, то скорее всего, с учетом иммунитета права собственности — невозможности оперативного проникновения в жилое помещение контролирующих структур, скорее всего, выявить источник шума, источник нарушения будет невозможно, добавил юрист.

«Исключение может составить только та ситуация, когда нанятая собственником бригада по ремонту жилого помещения в течение светового дня, а может быть, позже, создаст шум — и это позволит более-менее оперативно среагировать хотя бы сотрудникам полиции. Во всех остальных случаях данные поправки работать не будут», — сказал Цуканов.

Он добавил, что на сегодня в России отсутствует механизм привлечения к ответственности в этой сфере.

«Если законодатель, бесконечно увеличивая штрафную планку и вводя очередные контрольные институты для осуществления контроля и надзора в этой области, рассчитывает на то, что для суда будет достаточным заявление соседа о том, что у него за стенкой работали перфоратором, то мы перейдем в систему доносов, но не в систему доказывания вины конкретного лица в совершении административного правонарушения», — заключил Цуканов.