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Эксперт рассказала о длительности эффекта вакцины от COVID-19

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
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Благодаря тому что мутация коронавируса проходит медленно, разрабатываемые вакцины могут быть эффективными в течение нескольких лет. Об этом в четверг, 16 июля, заявила заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге Дарья Даниленко.

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«Огромный массив данных позволяет утверждать, что этот коронавирус изменяется намного медленнее, чем вирус гриппа, и это дает надежду на то, что вакцины, которые разрабатываются, пригодятся нам на протяжении многих лет и, может быть, десятилетий», ― рассказала она в ходе пресс-конференции ТАСС.

Даниленко подчеркнула, что в настоящее время нет оснований полагать, что вакцина, проходящая сейчас клинические испытания, станет неактуальной и неэффективной.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания одной из вакцин от коронавируса планируется завершить в течение двух недель.

В тот же день в Минобороны рассказали, что испытания показали безопасность и хорошую переносимость вакцины от коронавируса. Серьезных проблем ни у кого из добровольцев не отмечено.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 752 797 человек, умерли 11 937 пациентов, выздоровели ― 531 692.

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