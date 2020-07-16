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Правительство упростило получение налогового резидентства

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс, снижающие срок нахождения в стране для получения налогового резидентства до 90 дней. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании 16 июля.

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По его словам, поправка особенно важна в условиях распространения коронавируса, так как некоторые граждане по объективным причинам не могли вернуться из-за рубежа.

Чтобы сохранить условия для них, было решено изменить правила налогового резидентства.

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта.

23 июня во время обращения к россиянам президент страны Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить налог для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Для них ставка налога на доходы физических лиц поднимется с 13 до 15%.

По словам главы государства, такая система налогообложения позволит дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд рублей. Эти средства он предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.

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