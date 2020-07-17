Опасные игры: доля некачественных детских товаров выросла вдвое

Доля некачественных товаров для детей за семь лет выросла вдвое. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора, с которыми ознакомились «Известия». Больше всего претензий — к одежде и обуви. Как правило, речь идет о товарах без бирок и других обозначений, которые помогли бы их идентифицировать. С 1 января 2021 года станет обязательной маркировка детской одежды, но этого недостаточно, считают эксперты. Необходимо запустить непрерывный мониторинг качества продукции, отмечают в Союзе потребителей РФ.

Плохие игрушки

Как рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре, объем продукции для детей и подростков, которая не соответствует требованиям техрегламентов, за последние семь лет увеличился в два раза. В 2013 году из проверенных товаров этой категории (одежда, обувь, посуда, коляски и т.д.) 5,2% были признаны некачественными, а в 2019-м — уже 10,3%.

Доля игрушек, не соответствующих нормативным требованиям, в прошлом году составила 7,3%, а в 2013-м — 6,8%. На импортные товары в общем объеме забракованной продукции пришлось в среднем 40%.

В Роспотребнадзоре не пояснили, чем обусловлен рост доли некачественной продукции для детей.

Опасные игры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Наибольшее количество нарушений служба зафиксировала в таких категориях, как обувь для детей и подростков, трикотажные изделия, одежда и продукция из текстиля, кожи. Максимум замечаний — к маркировке товаров: на товарах не было бирок, а также других признаков идентификации, например, информации о стране происхождения. Также были найдены несоответствия физико-механическим, санитарно-гигиеническим требованиям (например, замечания к воздухопроницаемости одежды, ее способности накапливать и удерживать влагу) и др.

В прошлом году Роспотребнадзор провел 4,5 тыс. проверок, в ходе которых проанализировал, как производители на рынке соблюдают технические регламенты — о безопасности игрушек, а также о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. Специалисты исследовали 5,3 тыс. проб детских игрушек и 6,2 тыс. проб другой продукции. В итоге Роспотребнадзор вынес постановления о штрафах на более чем 40,6 млн рублей.

— С 1 июля в России стала обязательной маркировка обуви, кроме того, уже проводится добровольный эксперимент по идентификации некоторых товаров легкой промышленности. Мы рассчитываем, что ее введение резко сократит оборот небезопасной продукции для детей , — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Начнут слежку

11 июля правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию индустрии детских товаров до 2024 года. Согласно документу, в IV квартале 2021-го Минпромторг, Минсельхоз, ФТС и другие ведомства подготовят доклад в кабмин с предложениями по расширению перечня продукции для детей, которые подлежат маркировке идентификационными знаками.

Опасные игры Фото: Depositphotos

В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки в РФ) «Известиям» сказали, что готовы приступить к пилотному проекту по идентификации этих товаров после решения правительства. В центре напомнили: по экспертным оценкам, нелегальный оборот одежды (для взрослых и детей) достигает 29% рынка.

— Поэтому сейчас идет подготовка к обязательной маркировке товаров легпрома с 1 января 2021 года, в их числе детские одежда и постельное белье. Мы рассчитываем, что маркировка сократит нелегальный оборот, а также сможет обезопасить детей, родители которых осознанно подходят к покупкам , — отметил представитель ЦРПТ.

Опасные проблемы

Председатель Союза потребителей в РФ Петр Шелищ сказал «Известиям», что проблема безопасности детских товаров не теряет актуальности. Например, в составе игрушек могут быть вредные красители, один из самых распространенных — кобальт. При попадании в организм он способен спровоцировать отравление. Эксперт подчеркнул, что оценить реальную долю некачественной или опасной продукции сейчас достаточно сложно: надзорные органы не проводят сплошные проверки производителей и розницы, которые бы охватывали весь рынок.

— Пока эту проблему не удалось решить, и вряд ли цифровая маркировка позволит полностью справиться с ней. Ведь среди недобросовестных изготовителей могут быть вполне легальные компании, которые законно получат марки и нанесут их на товары, — сказал Петр Шелищ.

По его словам, в стране необходимо создавать институт непрерывного мониторинга вреда, причиняемого потребительскими товарами здоровью людей и окружающей среде. Он обеспечит неотвратимость ответственности производителей, чего сейчас нет, заметил эксперт.

По мнению Петра Шелища, такой подход распространен на Западе. Он подразумевает, что медики сообщают обо всех случаях травм и отравлений потребительскими товарами в специальные службы, которые анализируют поступающую информацию. Эти данные власти позже используют при принятии решений для приостановки оборота продукции, которая представляет риск для здоровья граждан.

Опасные игры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Производители подтверждают зафиксированную Роспотребнадзором тенденцию, сказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. На рынке, действительно, увеличивается доля некачественных товаров для детей. Этому способствует падение доходов населения — граждане зачастую экономят, в том числе и на детской продукции, например, игрушках. Изготовители оптимизируют свою работу с учетом происходящего, используя менее качественную упаковку или детали, сказала она. Правда, в целом на российском рынке сейчас широкий выбор товаров — он даже перенасыщен, добавила Антонина Цицулина.

В пресс-службе Минпромторга на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.