Депутаты предложили штрафовать за неудаление запрещенной информации

В Госдуму внесли проект закона, предусматривающий штрафы провайдерам и владельцам сайтов за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы проекта — глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и его зам Сергей Боярский.

Согласно документу, непринятие мер по ограничению доступа к информации, информационному ресурсу, сайту с запрещенной информацией наказывается штрафом 50–100 тыс. рублей для граждан, 200–400 тыс. рублей для должностных лиц и от 800 тыс. до 4 млн рублей для юрлиц.

Аналогичные размеры штрафов предусмотрены и для владельцев сайтов и информационных ресурсов за неудаление противоправной информации.

Повторное совершение таких нарушений ведет к росту штрафов до 100–200 тыс. для частных лиц, 500–800 тыс. для должностных и 4–8 млн для юридических лиц.

7 июля правительство частично поддержало проект о наделении Роскомнадзора (РКН) правом возбуждать административные дела за повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по блокировке сайтов, доступ к которым ограничили в России. Автором этого документа также стал Хинштейн.

С ноября 2017 года в России владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов обязаны блокировать доступ пользователей к сайтам, внесенным в единый реестр Роскомнадзора. После этого поисковики начали удалять заблокированные РКН сайты из результатов выдачи.

Летом того же года президент России Владимир Путин подписал закон. Согласно закону вводятся штрафы для операторов поисковиков за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым в России запрещен.