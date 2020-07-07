Правительство частично поддержало проект о штрафах Роскомнадзора для поисковиков

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности при условии его доработки поддерживает проект о наделении Роскомнадзора (РКН) правом возбуждать административные дела за повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по блокировке сайтов, доступ к которым ограничили в России. Об этом сообщает «РИА Новости» во вторник, 7 июля, со ссылкой на копию проекта официального отзыва кабмина.

«Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает при условии его доработки ко второму чтению», — приводит агентство слова из документа.

Автором инициативы является глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн от «Единой России».

Проект закона предлагает установить ответственность за неисполнение требований законодательства об информации. Также предлагается наделить Роскомнадзор правом возбуждать административные дела за повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению выдачи сведений об интернет-сайтах, доступ к которым ограничен в России.

В проекте документа говорится, что федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает обязанность предпринимать меры по ограничению доступа или удалению информации, распространение которой запрещено в России. Отмечается, что сейчас такая ответственность для участников рынка за нарушение требований не была предусмотрена и, в связи с чем возникла необходимость в новом законопроекте.

Агентство со ссылкой на отзыв кабмина отмечает, что должностных лиц РКН уже наделили полномочиями по составлению протоколов по делам об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы», так и по рассмотрению таких дел. В то же время, согласно ч. 1 ст. 23.1 КоАП «Судьи», рассматривать дела об административном правонарушении, предусмотренном этой статьей, могут только судьи.

Юристы правительства отмечают, что, «учитывая имеющуюся коллизию» предлагается внести изменение в ч. 1 ст. 23.1 либо в ч. 1 ст. 23.44 «Органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» и п. 58 ч. 2 ст. 28.3 КоАП «Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях».

В кабмине подчеркнули, что наделение должностных лиц РКН полномочиями возбуждать дела о штрафах для поисковиков может потребовать дополнительного выделения средств из федерального бюджета, а требования с. 83 «Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом» Бюджетного кодекса России, в законопроекте не учли.

С ноября 2017 года в России владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов обязаны блокировать доступ пользователей к сайтам, внесенным в единый реестр Роскомнадзора. После этого поисковики начали удалять заблокированных РКН сайты из результатов выдачи.

Летом того же года президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводятся штрафы для операторов поисковиков за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым в России запрещен.