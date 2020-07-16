Канье Уэст подал заявку для регистрации участником выборов президента США

Американский хип-хоп исполнитель Канье Уэст заполнил так называемую форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США, необходимую для регистрации кандидатом для участия в президентских выборах. Об этом сообщает издание Star Tribune.

Как указано в заявке, артист будет кандидатом от комитета «Канье 2020», в качестве партии там заявлена аббревиатура BDY, которая, по словам артиста, означает «День рождения». Форму подписали 15 июля.



Во вторник, 14 июля, журнал New York Magazine Intelligencer со ссылкой на члена предвыборной команды Уэста, специалиста по проведению голосования Стива Крамера, сообщил, что рэпер вышел из президентской гонки.

Уэст заявил, что будет претендовать на пост президента Соединенных Штатов 5 июля. В предвыборной гонке он планировал участвовать как независимый кандидат. Отмечалось, что музыкант уже пропустил сроки регистрации кандидатом в ряде штатов.

В ответ действующий американский лидер Дональд Трамп назвал Уэста хорошим парнем и подчеркнул, что в конце концов артист наверняка поддержит его кандидатуру.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.