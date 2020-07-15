В США рассказали о выходе Канье Уэста из президентской гонки

Американский рэпер Канье Уэст, заявивший в начале июля о планах баллотироваться в президенты США, вышел из президентской гонки. Об этом сообщил 14 июля журнал New York Magazine Intelligencer со ссылкой на члена его предвыборной команды, специалиста по проведению голосования Стива Крамера.

«Он вышел», — сказал Крамер, добавив, что «даст знать, как только всё отменится».

Собеседник издания отметил, что Уэст столкнулся с препятствиями, с которыми сталкивается «любой кандидат, баллотирующийся в президенты впервые». Сам рэпер пока не прокомментировал эту информацию.

Уэст заявил, что будет претендовать на пост президента Соединенных Штатов 5 июля. В предвыборной гонке он планировал участвовать как независимый кандидат. Отмечалось, что музыкант уже пропустил сроки регистрации кандидатом в ряде штатов.

В ответ действующий американский лидер Дональд Трамп назвал Уэста хорошим парнем и подчеркнул, что в конце концов артист наверняка поддержит его кандидатуру.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.