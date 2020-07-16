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Трамп может запретить въезд в США членам Коммунистической партии Китая

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Фото: TASS/EPA/Mark Schiefelbein
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить въезд в США членам Коммунистической партии Китая и их семьям. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила газета The New York Times.

По предварительной информации, данный проект находится на стадии обсуждения. При этом он также может разрешить американскому правительству аннулировать визы членов Компартии и их семей, которые находится на территории страны в данный момент, что повлечет за собой их высылку.

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Кроме того, по информации газеты, поступают предложения ограничить въезд на территорию США для военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и руководителей китайских госпредприятий. Детали плана пока полностью не утверждены, источники отметили, что Трамп может и отвергнуть его.

14 июля президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий экономические преференции для Гонконга и ввел пошлины в отношении КНР из-за решения руководства Китая ограничить автономию региона.

Закон о нацбезопасности Китая вступил в силу 30 июня. В нем обозначено четыре вида преступлений в Гонконге, которые считаются угрозой для государственности: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью поставить под угрозу нацбезопасность.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайские власти насаждают в Гонконге цензуру, описанную автором романа-антиутопии «1984» Джорджем Оруэллом.

Вместе с тем, в МИД РФ придерживаются позиции, что ситуация вокруг Гонконга — это внутреннее дело Китая и Москва выступает против попыток внешнего вмешательства.

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