Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров в понедельник, 13 июля, затронули тему восстановления авиасообщения между странами. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду, 15 июля.

По его словам, главы государств поручили начать переговоры по данному вопросу профильным ведомствам. Ранее агентство Anadolu со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что с 15 июля возобновляются полеты между Москвой и Анкарой.

Агентство заявило, что министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу рассказал о возобновлении полетов с 15 июля, а также напомнил, что с 11 июня Турция восстановила авиасообщение уже с 31 страной мира на фоне нормализации эпидемиологической ситуации в стране.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний, Минтранс РФ пока не уведомлял авиакомпании о возобновлении авиасообщения между странами.

При этом основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines сообщила о планах начать совершать по 14 рейсов в неделю в Москву с 1 августа, а позже — возобновить полеты в регионы РФ.

Накануне Песков сообщил, что правительство РФ ведет работу по возобновлению международного авиасообщения, начинаются контакты с зарубежными партнерами. В этот же день глава российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил, что если дата возобновления международных авиаперевозок не будет обозначена, то это может привести к потере рынка.

Вице-премьер России Татьяна Голикова 10 июля заявила, что обсуждение по возобновлению международных перелетов из России и постепенное снятие соответствующих ограничений начнутся с 15 июля. Каждые две недели власти планируют оценивать санитарно-эпидемиологическую ситуацию в зарубежных странах и корректировать при необходимости список стран, в которые возобновляются рейсы.

Росавиация в этот же день сообщила о разработанной схеме по возобновлению международного авиасообщения. Перелеты, как отмечалось, планируется открыть в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Тогда же СМИ со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха сообщили, что Россия рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля, а также может открыть полеты в страны СНГ раньше, чем с дальним зарубежьем. О предложении Анкары открыть полеты с 15 июля также сообщал посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

Россия полностью приостановила международное авиасообщение в начале апреля из-за пандемии коронавируса.